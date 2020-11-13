Россияне стали больше доверять телеведущему Соловьеву

В рейтинге доверия телеведущим Владимир Соловьев поднялся с шестого на третье место Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналист Владимир Соловьев поднялся с шестого на третье место в рейтинге телеведущих, которые пользуются наибольшим доверием у жителей России. Список опубликовал исследовательский холдинг Romin.

«В рейтинге доверия телеведущим с лета 2020 года Соловьев поднялся с шестого на третье место, обойдя Ивана Урганта и Владимира Познера», — указано в исследовании. Лидерами по-прежнему являются Андрей Малахов и Максим Галкин.

На шестом месте оказался ведущий шоу «Мужское и женское» Александр Гордон, седьмую строчку занял комик Павел Воля, который ведет программы на ТНТ. На восьмом месте расположилась телеврач Елена Малышева, которой не было в летнем рейтинге. Девятое и десятое место заняли Леонид Якубович и Ксения Бородина. В новый рейтинг не попал тележурналист Андрей Норкин, который летом занимал седьмое место.

Соловьев ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканала «Россия 1», а также свое шоу на YouTube «Соловьвев Live». За последние месяцы он несколько раз попадал в скандалы. Сначала ведущая Ксения Собчак назвала Соловьева «профессиональным кидалой». Также журналисты жестко поспорили из-за высказываний президента Франции Эманнуэля Макрона об исламе, сообщает сайт argumenti.ru. А после исполнительный директор организации «Открытой России» Андрей Пивоваров подал иск против Соловьева, который назвал его «ничтожеством», «негодяем» и «мерзкой сволочью».