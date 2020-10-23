Телеведущая Ксения Собчак заявила, что журналист Владимир Соловьев подставил ее, отказавшись от интервью. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Осторожно, новости!».
«Конечно, он (Соловьев — прим. ред.) ко мне не придет. Профессиональный кидала», — рассказала Собчак. Она отметила, что недавно договорилась с телеведущим на взаимное интервью. Тогда Собчак рассказала Соловьеву о своей попытке выкупить две компании, занимающиеся добычей крабов. В ответ она попросила телеведущего прийти на передачу «Осторожно, новости!», а он согласился, рассказала Собчак. В последний момент Соловьев отказался от интервью. Телеведущая заявила, что он поступает так не в первый раз.
Собчак рассказала, что на интервью с Соловьевым чувствовала себя «врагом», которого пригласили в передачу ради создания шоу. При этом вопросы, заданные в эфире, отличались от тех, которые она согласовала с Соловьевым.
Собчак приходила на передачу «Соловьев. Live» в апреле этого года. Тогда она рассказала, что решила инвестировать в крабовый бизнес. В него она вложила средства, полученные за съемки в проекте «Дом-2». Также она получала прибыль с инвестиций. Позднее Собчак рассказала, что отказалась от инвестиций в крабовый бизнес, передает телеканал 360.
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