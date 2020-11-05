Исполнительный директор организации «Открытой России» Андрей Пивоваров подал иск против телеведущего Владимира Соловьева из-за оскорблений в программе «Соловьев Live» на YouTube. Глава компании требует взыскать с журналиста пять миллионов рублей.
Поводом для обращения в суд стали слова Соловьева о том, что Пивоваров — «ничтожество», «негодяй» и «мерзкая сволочь». Так телеведущий отреагировал на заявления главы «Открытой России», что оскорбительные высказывания борца Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции Эммануэле Макроне недопустимы. «Пивоваров просит суд взыскать с Владимира Соловьева компенсацию за моральный вред в размере 5 млн руб., удалить запись с оскорблениями и опубликовать опровержение», — сообщает «
Ранее Макрон заявил, что не будет запрещать во Франции карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя это свободой слова, передает телеканал 360. После этого Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фото французского лидера с отпечатком подошвы на лице. Боец назвал Макрона «тварью», оскорбляющей чувства верующих. Заявления проходили на фоне волны терактов во Франции, пишет «Национальная служба новостей».
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