Пивоваров подал в суд на Соловьева за оскорбления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Телеведущий Владимир Соловьев назвал главу «Открытой России» Андрея Пивоварова «ничтожеством» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исполнительный директор организации «Открытой России» Андрей Пивоваров подал иск против телеведущего Владимира Соловьева из-за оскорблений в программе «Соловьев Live» на YouTube. Глава компании требует взыскать с журналиста пять миллионов рублей.

Поводом для обращения в суд стали слова Соловьева о том, что Пивоваров — «ничтожество», «негодяй» и «мерзкая сволочь». Так телеведущий отреагировал на заявления главы «Открытой России», что оскорбительные высказывания борца Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции Эммануэле Макроне недопустимы. «Пивоваров просит суд взыскать с Владимира Соловьева компенсацию за моральный вред в размере 5 млн руб., удалить запись с оскорблениями и опубликовать опровержение», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исковой документ. За неисполнение решения суда Пивоваров требует дополнительно взыскать с Соловьева 150 тысяч рублей и далее по 25 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Ранее Макрон заявил, что не будет запрещать во Франции карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя это свободой слова, передает телеканал 360. После этого Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фото французского лидера с отпечатком подошвы на лице. Боец назвал Макрона «тварью», оскорбляющей чувства верующих. Заявления проходили на фоне волны терактов во Франции, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...