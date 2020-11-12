Депутаты из ХМАО отправили в отставку спикера местной думы

Сам спикер отказался подписывать решение о своем увольнении и покинул заседание думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко по решению большинства депутатов отправлен в отставку. За это проголосовали 11 народных избранников из 16. После принятия решения сам спикер выключил видеосвязь, отключились от трансляции и все юристы думы. Об этом URA.RU рассказала депутат городской думы Юлия Андриянова.

«11 депутатов проголосовали за отставку председателя думы. Когда мы проголосовали, сам Шевченко заявил, что для принятия решения требуется больше голосов, но по закону, даже половиной из числа депутатов мы можем принять такое решение. Когда Шевченко это услышал, он сказал, что заседание закрыто и отключился от ВКС», — сообщила автор инициативы, депутат Юлия Андриянова

По словам Андрияновой, вслед за спикером думы от трансляции отключились и юристы думы, заявив, что их руководитель — Шевченко. Но депутаты решили, что председатель думы теперь Марина Гладкова. Дозвониться до Шевченко URA.RU не удалось — он не ответил на звонки.

Шевченко подозревался в начислении заместителям и себе незаконных выплат и премий. После чего депутаты Думы Пыть-Яха выразили недоверие спикеру и попросили покинуть пост, однако решение так и не было принято. Также председатель попытался скрыть поручение Губернатора ХМАО Натальи Комаровой, направленное в думу, о принятии мер по отношению к самому себе с помощью сотрудников организационно-правового отдела. Это привело к предложению депутатов полностью распустить отдел.

Ранее URA.RU писало, что вслед за Шевченко должностей могут лишиться глава счетно-контрольной палаты Пыть-Яха Владислав Мурахтанов и все сотрудники правового отдела. К такому решению пришли остальные депутаты думы по итогу двух комиссий — по бюджету и по вопросам местного самоуправления.