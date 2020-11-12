Курганские власти планируют новые кредиты на следующий год

Проект областного бюджета на 2021 год предполагает новые коммерческие и бюджетные кредиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2021 году правительство Курганской области планирует открыть новые кредитные линии общей стоимостью почти 10 млрд рублей. При этом не исключен вариант, при котором госдолг региона вырастет впервые за несколько лет. Такие данные содержатся в проекте областного бюджета, внесенного в облдуму.

«Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации — 9,149 млрд рублей», — говорится в приложении №1 к проекту бюджета, опубликованному на сайте облдумы. Из этих денег власти планируют выплатить банкам старые долги общей суммой 6,5 млрд рублей. Оставшиеся 2,6 млрд рублей пойдут на финансирование дефицита областной казны. Кроме того, региональное правительство планирует в течение 2021 года получить бюджетные кредиты на три миллиарда рублей и погасить аналогичные заимствования на 3,3 млрд.

Согласно документу, доходы областного бюджета на 2021 год составят 48,7 млрд рублей, в том числе собственные доходы — 23,2 млрд. При этом потратить областные власти планируют почти 52 млрд рублей. Дефицит в этом случае составит 3,28 млрд рублей. На 2022 и 2023 годы власти пока планируют бездефицитный бюджет.

В конце 2018 года власти Курганской области также заявляли, что к 2020 и 2021 году регион сможет избавиться от дефицита бюджета. Несмотря на это, сейчас в бюджете на 2020 год заложен дефицит в 4,7 млрд рублей (с учетом правок, внесенных в апреле).

Госдолг Курганской области по состоянию на 1 октября превышал 16,5 млрд рублей. Ранее стало известно, что власти готовы взять в кредит 6,5 млрд рублей, чтобы выплатить старые долги с более высокой процентной ставкой.