В Свердловской области депутата из ЕР арестовали за педофилию

Не исключено, что в деле депутата появятся дополнительные эпизоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Байкалово (Свердловская область) арестовали местного предпринимателя и депутата от «Единой России» Владимира Барыкина. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) в отношении несовершеннолетней. Информацию об аресте подтвердили в фирме Барыкина «Экспресс».

По телефону, указанному в данных предприятия сказали, что поговорить с Владимиром Барыкиным не удастся. «С ним вы точно не сможете поговорить. Потому что он под следствием и арестован», — сообщил мужчина, представившийся зятем депутата.

По информации от источников URA.RU, предпринимателя подозревают в растлении 15-летней школьницы. События якобы происходили на территории фирмы «Экспресс», принадлежащей депутату, в марте прошлого года. Однако ход уголовному делу дали в ноябре этого.

Официальные представители следственного комитета по региону не стали комментировать URA.RU ситуацию с предполагаемым задержанием и арестом 68-летнего депутата. Максимальное наказание по указанное статье предполагает 15 лет лишения свободы.