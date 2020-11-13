В Свердловской области депутата из ЕР арестовали за педофилию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Не исключено, что в деле депутата появятся дополнительные эпизоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Байкалово (Свердловская область) арестовали местного предпринимателя и депутата от «Единой России» Владимира Барыкина. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) в отношении несовершеннолетней. Информацию об аресте подтвердили в фирме Барыкина «Экспресс».

По телефону, указанному в данных предприятия сказали, что поговорить с Владимиром Барыкиным не удастся. «С ним вы точно не сможете поговорить. Потому что он под следствием и арестован», — сообщил мужчина, представившийся зятем депутата.

По информации от источников URA.RU, предпринимателя подозревают в растлении 15-летней школьницы. События якобы происходили на территории фирмы «Экспресс», принадлежащей депутату, в марте прошлого года. Однако ход уголовному делу дали в ноябре этого.

Официальные представители следственного комитета по региону не стали комментировать URA.RU ситуацию с предполагаемым задержанием и арестом 68-летнего депутата. Максимальное наказание по указанное статье предполагает 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...