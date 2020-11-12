Тюменские погорельцы вынуждены платить за мусор

Тюменцы, потерявшие жилье, на обязаны оплачивать счета за мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за незнания законов тюменцы, потерявшие в пожаре свое жилье, вынуждены платить за вывоз мусора хотя и не должны этого делать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского экологического объединения. По их словам, не все погорельцы сообщают о произошедшем, из-за чего в «ТЭО» вынуждены направлять судебные предписания. Ранее в одном из городских пабликов «ВКонтакте» жители Тюмени жаловались, что в их сгоревший дом приходят письма с долгом по вывозу мусора.

«По закону потребитель в течение трех дней должен проинформировать регионального оператора о случившемся инциденте и предоставить все необходимые документы. Если этого не сделать, оплата услуг продолжит начисляется автоматически. Из-за чего можно получить счет с долгом по адресу, где уже никто не проживает», — пояснили в пресс-службе.

К примеру, с такой ситуацией столкнулись жители Тюмени, чей дом сгорел в прошлом году. Информация о том, что строение больше не подлежит эксплуатации, была предоставлена только энергетикам и в водоканал. При этом сотрудники «ТЭО» считали дом жилым, и его собственникам стабильно отправлялись счета на вывоз мусора.

В случае если тюменец приносит документы после назначенного срока, региональный оператор может сделать перерасчет. В соответствии с законом период для отмены долга или возврата затраченных средств составляет до шести месяцев.