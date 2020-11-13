Мишустин перераспределил обязанности своих заместителей

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Глава правительства РФ Михаил Мишустин перераспределил обязанности четырех вице-премьеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства России Михаил Мишустин после кадровой ротации перераспределил обязанности между своими заместителями. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Новому вице-премьеру Александру Новаку, который ранее занимал пост министра энергетики, поручено курировать топливно-энергетический комплекс», — заявил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков. Татьяна Голикова, которая раньше была заместителем премьера по социальной политике, будет курировать сферу культуры. Дмитрия Чернышенко, отвечающего за цифровую экономику и инновации, связи и СМИ, назначили ответственным за науку и высшее образование.

«Алексей Оверчук [зампредседателя правительства] будет координировать деятельность Росреестра. Ведомству поставлена задача по внедрению клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик», — добавил Беляков. В пресс-службе правительства объяснили, что кадровая рокировка позволит «оптимизировать работу кабмина по достижению национальных целей развития».

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который назначен полпредом в УрФО. Позже Госдума РФ впервые утвердила новых министров, которых предложил Мишустин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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