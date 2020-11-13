Мишустин перераспределил обязанности своих заместителей

Глава правительства России Михаил Мишустин после кадровой ротации перераспределил обязанности между своими заместителями. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Новому вице-премьеру Александру Новаку, который ранее занимал пост министра энергетики, поручено курировать топливно-энергетический комплекс», — заявил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков. Татьяна Голикова, которая раньше была заместителем премьера по социальной политике, будет курировать сферу культуры. Дмитрия Чернышенко, отвечающего за цифровую экономику и инновации, связи и СМИ, назначили ответственным за науку и высшее образование.
«Алексей Оверчук [зампредседателя правительства] будет координировать деятельность Росреестра. Ведомству поставлена задача по внедрению клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик», — добавил Беляков. В пресс-службе правительства объяснили, что кадровая рокировка позволит «оптимизировать работу кабмина по достижению национальных целей развития».
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который назначен полпредом в УрФО. Позже Госдума РФ впервые утвердила новых министров, которых предложил Мишустин.
Подписывайтесь на URA.RU в