Госдума РФ впервые утвердила новых министров

Государственная дума России утвердила министров, которых предложил глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает нижняя палата парламента на пленарном заседании.
«Премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности», — приводит данные нового федерального закона ТАСС. Всего Госдума провела шесть назначений за день.
- Должность вице-премьера получил Александр Новак.
- Пост министра строительства и ЖКХ занял Ирек Файзуллин.
- Главой российского Минвостокразвития стал Алексей Чекунков.
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Руководителем Минпророды теперь будет Александр Козлов.
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Кресло главы Минэнерго досталось Николаю Шульгинову.
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Министром транспорта стал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.
6 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о том, что министры сначала утверждаются Госдумой и только потом назначаются президентским указом. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что назначения не связаны с неисполнением обязанностей другими министрами, уточняет RT.
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