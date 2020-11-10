Госдума РФ впервые утвердила новых министров

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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума утвердила шестерых новых министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Государственная дума России утвердила министров, которых предложил глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает нижняя палата парламента на пленарном заседании.

«Премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности», — приводит данные нового федерального закона ТАСС. Всего Госдума провела шесть назначений за день.

  • Должность вице-премьера получил Александр Новак.
  • Пост министра строительства и ЖКХ занял Ирек Файзуллин.
  • Главой российского Минвостокразвития стал Алексей Чекунков.

  • Руководителем Минпророды теперь будет Александр Козлов.

  • Кресло главы Минэнерго досталось Николаю Шульгинову.

  • Министром транспорта стал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

6 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о том, что министры сначала утверждаются Госдумой и только потом назначаются президентским указом. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что назначения не связаны с неисполнением обязанностей другими министрами, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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