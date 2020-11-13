В Челябинской области от коронавируса умер врач

Всего за время пандемии в Челябинской области умерли 26 врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области от коронавируса умер 55-летний врач анестезиолог-реаниматолог Александр Трейгер. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«С 1993 года врач анестезиолог-реаниматолог анестезиолого-реанимационной бригады скорой медицинской помощи. С 2015 года врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ „ЧОКБ“», — отмечается в сообщении ведомства в его официальном telegram-канале.

Министерство здравоохранения Челябинской области и коллектив ЧОКБ выразили соболезнования родным и близким. Александр Тейгер стал 26 врачом в регионе, умершим от коронавирусной инфекции.