13 ноября 2020

В Челябинской области от коронавируса умер врач

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего за время пандемии в Челябинской области умерли 26 врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области от коронавируса умер 55-летний врач анестезиолог-реаниматолог Александр Трейгер. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«С 1993 года врач анестезиолог-реаниматолог анестезиолого-реанимационной бригады скорой медицинской помощи. С 2015 года врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ „ЧОКБ“», — отмечается в сообщении ведомства в его официальном telegram-канале.

Министерство здравоохранения Челябинской области и коллектив ЧОКБ выразили соболезнования родным и близким. Александр Тейгер стал 26 врачом в регионе, умершим от коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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