Польша назвала Россию главной угрозой своей репутации

Россия является главной угрозой для репутации Польши. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.
«Мы должны различать природу информационных действий различных стран. Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — цитирует Жарина газета «Известия».
Жарин уточнил, что имеет в виду «провокации, дипломатические выпады», разведдеятельность, а также деятельность России в финансово-энергетическом секторе. При этом чиновник заверил, что Польша — самая важная страна Восточной Европы для НАТО.
Ранее в Польше испугались появления новой Российской империи. Профессор польской Академии военного искусства Петр Грохмальский заявил, что к этому может привести интеграция РФ и Беларуси. Профессор подчеркнул, что именно Белоруссия является ключевым фактором европейской безопасности. Кроме того, Грохмальский видит угрозу для Прибалтики и со стороны Калининградской области. По его мнению для России, якобы, характерен принцип «последовательной экспансии».
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