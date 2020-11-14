Стала известна причина нападения на бойца ММА Харитонова

Драка произошла из-за денежного долга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боец UFC Адам Яндиев набросился на спортсмена ММА Сергея Харитонова из-за разговора о денежном долге. Об этом заявил сам пострадавший боец.

Накануне сообщалось, что Яндиев нанес Харитонову несколько ударов кастетом. После этого пострадавшему спортсмену пришлось обратиться за помощью к медикам, у него диагностирован перелом носу. Бойцу понадобится операция.

По словам Харитонова, Яндиев уже давно ему крупную сумму денег. Во время бойцовского мероприятия Яндиев позвал его на разговор. Диалог перешел в конфликт, после чего Харитонов получил несколько ударов кастетом по голове. «Я много раз помогал Адаму, одалживал деньги. Несколько месяцев подряд он занимал по 200 тысяч рублей. После очередной просьбы я ему отказал, он слегка обиделся. Прошло два года, деньги никто не возвращал, но при этом Адам на частном самолете мог себе позволить полететь», — цитирует Харитонова РИА «Новости».

Сотрудники полиции Москвы открыли два уголовных дела против бойца UFC Адама Яндиева. Уголовные дела возбуждены по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Правоохранители считают, что Яндиев совершил нападение на Харитонова из хулиганских побуждений. При этом пострадавший сообщил, что выбыл из боев как минимум на три месяца из-за полученных травм.