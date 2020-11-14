14 ноября 2020

Россиянам не зашли новые кроссовки от Nike и Трэвиса Скотта. «Выглядит максимально стремно»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кроссовки от Трэвиса Скотта приурочены к выходу PlatStation 5 Фото: telegram-канал «Шнурок от Balenciaga»

Российским поклонникам рэпера Трэвиса Скотта не понравились кроссовки Nike Dunk Low Cactus Jack X PlayStation, сделанные им в коллаборации с Nike и Sony. Несколько пар были разыграны на сайте артиста среди жителей США, а в РФ любители музыканта сравнили обувь с фекалиями. Возможно, некоторые россияне обиделись, что купить кроссовки в РФ не получится.

«Трэвис Скотт наконец-то показал, как выглядит результат коллаборации с PlayStation. Если честно, я не оч впечатлен», — написал автор telegram-канала «Шнурок от Balenciaga». Схожего мнения придерживается большинство любителей красивых тапок.

Норм?
Россияне оказались не готовы к таким шедеврам моды
Плюрализм мнений
Трэвис не оправдал ожиданий многих
Можно, например, берцы взять — там тоже цвет приятный
Нашлись немногие, кому коллаб зашел
Пока что новую «плойку» купить невозможно также, как эти кроссовки
Россияне предлагают свои идеи компании Nike
Есть надежда, что в следующий раз компании будут лучше стараться

А вы купили бы себе такие кроссовки? Или вообще не понимаете, о чем мы тут? Делитесь мнением в комментариях!

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...