Российским поклонникам рэпера Трэвиса Скотта не понравились кроссовки Nike Dunk Low Cactus Jack X PlayStation, сделанные им в коллаборации с Nike и Sony. Несколько пар были разыграны на сайте артиста среди жителей США, а в РФ любители музыканта сравнили обувь с фекалиями. Возможно, некоторые россияне обиделись, что купить кроссовки в РФ не получится.
«Трэвис Скотт наконец-то показал, как выглядит результат коллаборации с PlayStation. Если честно, я не оч впечатлен», — написал автор telegram-канала «Шнурок от Balenciaga». Схожего мнения придерживается большинство любителей красивых тапок.
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