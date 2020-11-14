14 ноября 2020

Найдено наказание для россиян, превышающих скорость

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам предложили европейский метод борьбы с лихачами на дорогах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российских водителей, которые превышают скорость, можно наказывать как в Европе. Заграничный метод борьбы с нарушениями URA.RU предложил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

«В Европе есть наказание для тех, кто провинился на нарушении скорости или на пьянке. Им до 60 километров в час ограничивают скорость автомобиля программным способом. У человека любая машина, там, Mercedes за 100 миллионов, но на время наказания он ездит 60 километров в час», — вспомнил Форманчук.

Эксперт отметил, что это было бы хорошим методом ограничения для подростков за рулем. Сейчас МВД как раз собирается допустить к управлению машиной с 17 лет, пишет RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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