Найдено наказание для россиян, превышающих скорость

Российских водителей, которые превышают скорость, можно наказывать как в Европе. Заграничный метод борьбы с нарушениями URA.RU предложил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.
«В Европе есть наказание для тех, кто провинился на нарушении скорости или на пьянке. Им до 60 километров в час ограничивают скорость автомобиля программным способом. У человека любая машина, там, Mercedes за 100 миллионов, но на время наказания он ездит 60 километров в час», — вспомнил Форманчук.
Эксперт отметил, что это было бы хорошим методом ограничения для подростков за рулем. Сейчас МВД как раз собирается допустить к управлению машиной с 17 лет, пишет
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