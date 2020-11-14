14 ноября 2020

Автоэксперт объяснил, чем грозит допуск подростков за руль. «Среди них много мажоров»

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С подростками на дорогах станет больше ДТП, считает автоэксперт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Допуск 17-летних автомобилистов за руль, который собирается разрешить МВД, грозит ростом числа аварий на дорогах. Выход есть, но пока государство им не пользуется, рассказал URA.RU президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

«Среди этих молодых водителей много мажоров, которым родители напокупают больших мощных автомобилей за много миллионов рублей. Они будут обдалбываться, ездить сбивать людей и вести себя неразумно», — объясняет Форманчук.

Тем не менее эксперт напомнил, что виноваты не только подростки. Статистически допуск большего числа водителей за руль ведет к увеличению количества ДТП. «Я вообще не знаю, актуально ли это. Может, у какого-то министра ребенок попросил, сказал: „Папа, мне завтра 17 лет“. Я считаю, что это пока не нужно, есть более важные проблемы», — говорит автоэксперт. При этом образованием подростков в сфере ПДД и автомобилей никто не занимается, хотя эти знания помогли бы избежать части аварий.

«Государство, которое думает на перспективу, вводит курсы, обучение детей с самого начала. Это государство нормального человека. А у нас государство курильщика. Разрешить управлять автомобилем в 17 лет не стоит ничего. А ввести курсы по всей стране стоит много миллиардов рублей. Мы лучше курсы православной культуры введем», — возмутился Форманчук.

12 ноября в МВД заявили, что собираются разрешить юным россиянам садиться за руль, но при одном условии — до совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник». При этом ведомство планирует поменять правила оформления ДТП, чтобы оно проходило быстрее, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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