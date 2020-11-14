14 ноября 2020

Редактор «Игромании» назвал конкурентов нового MacBook. «За эти деньги купите мощнее»

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Люди часто покупают именно технику Apple Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новые ноутбуки Apple MacBook Air и MacBook Pro с процессором M1 не являются самыми мощными устройствами в своей ценовой категории. За эти деньги можно купить ноутбук, характеристики которого будут выше. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился редактор журнала «Игромания» Дмитрий Колганов.

«Можно открыть „Яндекс Маркет“ и за эти же 100-120 тысяч рублей выбрать компьютер с более мощным железом. Например, можно посмотреть бизнес-ноутбуки Asus и модели ZenBook. За примерно эти деньги есть ноутбуки, обшитые кожей и с золотыми вставками», — рассказал URA.RU Колганов. В российских магазинах бытовой техники в сегменте ноутбуков стоимостью свыше 100 тысяч рублей представлены модели Asus, Acer, MSI, Lenovo и Dell.

Высокая цена на компьютеры Apple получается не из-за самых мощных характеристик, а из-за других факторов, отметил эксперт. «Компьютеры Apple в принципе всегда были дорогими из-за своей системы, она мало связана с техническим оснащением. И Apple может такие наценки делать, ведь их технику покупают», — заключил Колганов.

Ранее Apple представила первые компьютеры на базе собственного процессора M1 — MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, пишет Life. Эксперты высоко оценили технические характеристики процессора. Цена на новые ноутбуки стартует от 100 тысяч. Ожидается, что продажи ноутбуков начнутся с 17 ноября, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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