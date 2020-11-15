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12 ноября 2020

Пандемия в ХМАО уничтожила бизнес, на который ставили власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Археопарк. Ханты-Мансийск, скульптура, мамонты
В ХМАО из-за коронавируса турбизнес потерял больше 30% клиентов по сравнению с прошлым годом Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Туристический бизнес ХМАО признал себя одним из наиболее пострадавших из-за пандемии и режима самоизоляции. Об этом URA.RU сообщили в департаменте промышленности ХМАО.

«В результате распространения коронавирусной инфекции, туристская отрасль относится к одним из наиболее пострадавших от данного негативного явления. За период январь—июнь 2020 года в коллективных средствах размещения округа разместилось 180 тысяч человек (273 тысяч за аналогичный период в 2019 году)», — добавили в ведомстве. По прогнозу, численность туристов в 2020 году составит 247,5 тысяч (в 2019 году — 570,9 тысяч человек), отметили в деппромышленности ХМАО.

Как ранее сообщала губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с жителями округа, для региона очень важна туристическая отрасль. «Югра, пожалуй, единственный регион, в котором туризм — как отрасль экономики, а не только часть культурного пространства», — передает ее слова департамент общественных и внешних связей ХМАО. В деппромышленности ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что период ограничений позволил под другим углом взглянуть на дальнейшее развитие отрасли в целом. В первую очередь это помогло сосредоточиться на повышении квалификации работников и улучшении качества услуг. В департаменте добавили, что за январь—июнь 2020 года общий объем инвестиций на развитие туротрасли составил 275,3 млн рублей (253,3 млн рублей в 2019 году).

Ранее URA.RU сообщало, что в России из-за сильного роста числа заболевших коронавирусом власти могут создать препятствия для путешествий граждан внутри страны. Причиной этому стал тот факт, что 80% от объема заболеваний — это завезенные случаи коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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