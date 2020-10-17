В России из-за сильного роста числа заболевших коронавирусом власти могут создать препятствия для путешествий граждан внутри страны. Такое мнение высказал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в беседе с URA.RU, комментируя приближение РФ к пику заболевания коронавирусом.
«Могут создать такие ограничения, при которых будет просто некомфортно и неудобно путешествовать массово между регионами. Если будут ограничения при заселении в гостиницу, при посещении общепита и музеев — это существенно снизит интерес к вообще какому-либо путешествию», — заявил Мальцев URA.RU.
При этом он обратил внимание на то, что в России продлили программу кешбэка за туры внутри страны. «Стартовала вторая часть программы стимулирования путешествий по России. И тут же говорится, что 80% от объема (заболеваний) — это привезенные из путешествий случаев ковида. То есть мы видим совершенно обратные две линии, обе можно назвать государственными», — подытожил Мальцев.
Ранее сообщалось, что большинство россиян собираются провести новогодние каникулы в Краснодарском крае. Помимо Красной Поляны туристы рассматривают и региональные курорты, например, сибирский центр Шерегеш у подножия горы Зеленая, Ямал, Югру и термальные источники в Тюмени.
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