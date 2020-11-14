14 ноября 2020
13 ноября 2020
12 ноября 2020

В Перми машина с семьей утонула в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
Машина скатилась в реку в районе села Верхние Муллы Фото: pixabay.com

В Перми мать с двумя маленькими детьми сорвались в машине с обрыва в реку. В результате инцидента женщина и двухлетний мальчик погибли. Об инциденте URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Поступило сообщение о том, что машина скатилась в реку. По предварительной информации, женщина и один ребенок погибли. Второй ребенок живой», — объяснили в ведомстве.

Инцидент произошел на шоссе Космонавтов в районе села Верхние Муллы. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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