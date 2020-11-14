В Перми машина с семьей утонула в реке

Машина скатилась в реку в районе села Верхние Муллы Фото: pixabay.com

В Перми мать с двумя маленькими детьми сорвались в машине с обрыва в реку. В результате инцидента женщина и двухлетний мальчик погибли. Об инциденте URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Поступило сообщение о том, что машина скатилась в реку. По предварительной информации, женщина и один ребенок погибли. Второй ребенок живой», — объяснили в ведомстве.

Инцидент произошел на шоссе Космонавтов в районе села Верхние Муллы. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.