15 ноября 2020

Банки придумали, как предотвратить кражу денег с карт россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки предложили создать централизованный механизм борьбы с мошенниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банки предложили создать централизованный механизм обмена информацией об операциях с признаками неправомерных. Это позволит увеличить шанс предотвратить кражу денег с карты. Об этом журналистам рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Прямой обмен данными между кредитными организациями, по его словам, позволит до пяти раз сократить время реагирования на кражу денег. В отдельных случаях банки смогут предоставлять информацию в течение 20-30 минут.

«Например, в банк в течение часа пожаловалось сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Он выявляет мошеннический счет и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу», — приводит газета «Известия» слова Войлукова. По данным издания, за первые полгода 2020 года у россиян украли 4 млрд рублей, в 2019-м году — 6,5 млрд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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