Телеведущий Владимир Соловьев выстмеял свою коллегу Ксению Собчак за досадную ошибку на ее канале. Собчак, рассказывая о конфликте в Нагорном Карабахе, вместо Азербайджан указала на карте Азейбарджан.
«Ксения, Азербайджан, а не Азейбарджан. Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак», — указал в Telegram-канале на ошибку Владимир Соловьев.
Собчак на своем канале решила рассказать о том. как будут поделены территории в непризнанной республики Горный Карабах после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Однако в подписи на карте у названия страны оказались перепутаны буквы.
«Она когда в школе училась, тогда еще такой страны просто не было как Азербайджан», — предположил подписчик Соловьева Rubina Safar. «Эх, Ксения Анатольевна, нравились вы мне, но прошу вас, не лезьте в политику, там у вас биполярочка просыпается», — считает Gunel.
Подписывайтесь на URA.RU в