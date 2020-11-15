15 ноября 2020

Соловьев высмеял безграмотность Собчак при разделе Карабаха. Видео

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Бизнес-форум
Ксения Собчак запуталась в названии бывшей советской республики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев выстмеял свою коллегу Ксению Собчак за досадную ошибку на ее канале. Собчак, рассказывая о конфликте в Нагорном Карабахе, вместо Азербайджан указала на карте Азейбарджан.

«Ксения, Азербайджан, а не Азейбарджан. Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак», — указал в Telegram-канале на ошибку Владимир Соловьев.

Собчак на своем канале решила рассказать о том. как будут поделены территории в непризнанной республики Горный Карабах после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Однако в подписи на карте у названия страны оказались перепутаны буквы.

«Она когда в школе училась, тогда еще такой страны просто не было как Азербайджан», — предположил подписчик Соловьева Rubina Safar. «Эх, Ксения Анатольевна, нравились вы мне, но прошу вас, не лезьте в политику, там у вас биполярочка просыпается», — считает Gunel.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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