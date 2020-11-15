Найдено сходство между испанским гриппом и коронавирусом

По пандемии испанского гриппа, которая случилась сто лет назад (в 1918—1920 годах), можно предположить, как будет развиваться пандемия коронавируса. У них есть схожие черты, полагает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«У пандемии „испанки“ столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — сказал доктор в интервью радио Sputnik.
При этом, как отмечается, «испанка» была самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. По разным данным, как сообщало URA.RU, вирус унес жизни 17-100 млн человек. Способ ускорить окончание пандемии, уверен Болибок, хорошо известен, но применить его на практике тяжело: если объявить жесткий карантин на две недели и запретить людям выходить из дома, эпидемия закончится. Благодаря таким жестким мерам, Китаю, Тайваню, Южной Корее и Вьетнаму удалось остановить распространение COVID-19.
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