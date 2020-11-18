Смертность от коронавируса в России побила антирекорд

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За сутки выявлена почти 21 тысяча случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки подтверждено 20 985 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Число смертей продолжает увеличиваться, за сутки зафиксировано 456 летальных исходов.

«За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Из больниц выписали 25 179 россиян. Еще 456 человек скончались. Всего за период пандемии COVID-19 заразились 1 991 998 граждан, из них 34 387 погибли.

Москва остается на первом месте по заболеваемости среди регионов РФ: за сутки в столице выявили 4 174 случая коронавируса. На втором месте — Санкт-Петербург с 2215 больными. Третье место занимает Московская область, где зарегистрировали 864 новых пациентов.

В регионах УрФО больше всего случаев коронавируса 18 ноября выявили в Свердловской области — 358. Далее идут Пермский край (257 новых больных), Челябинская область (215 новых больных), ХМАО (199 новых больных) и ЯНАО (195 новых больных). В Тюменской области подвержено 165 случаев. Меньше всего новых пациентов зарегистрировано в Курганской области — 94.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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