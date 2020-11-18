Новые мутации коронавируса были найдены в 13 российских регионах. Однако они никак не влияют на опасность вируса. Об этом сообщил и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Все выявленные замены не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — заявил Лиознов РБК. Он добавил, что мутация в белке коронавируса была найдена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Свердловской, Новосибирской, Ленинградской и Омской областях, в Пермском, Приморском, Алтайском и Краснодарском краях, в республиках Адыгея, Хакасия и Карачаево-Черкесия.
Также в Роспотребнадзоре отмечали, что ни одна из найденных мутаций не делает COVID-19 опаснее или, наоборот, слабее. По словам ученых, новые штаммы не влияет на эпидемиологическую обстановку.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала о нескольких видах COVID-19, циркулирующих в России, передает RT. По словам главы ведомства, в РФ присутствуют штаммы из Европы и Азии, однако среди них нет китайского.
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