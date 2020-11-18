В России нашли новые мутации коронавируса. Список регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , защитный костюм, медицина, фельдшер на вызове, скорая помощь, защитная одежда, врач, медицина, пандемия коронавируса
Штаммы коронавируса были найдены в 13 регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые мутации коронавируса были найдены в 13 российских регионах. Однако они никак не влияют на опасность вируса. Об этом сообщил и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Все выявленные замены не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — заявил Лиознов РБК. Он добавил, что мутация в белке коронавируса была найдена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Свердловской, Новосибирской, Ленинградской и Омской областях, в Пермском, Приморском, Алтайском и Краснодарском краях, в республиках Адыгея, Хакасия и Карачаево-Черкесия.

Также в Роспотребнадзоре отмечали, что ни одна из найденных мутаций не делает COVID-19 опаснее или, наоборот, слабее. По словам ученых, новые штаммы не влияет на эпидемиологическую обстановку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала о нескольких видах COVID-19, циркулирующих в России, передает RT. По словам главы ведомства, в РФ присутствуют штаммы из Европы и Азии, однако среди них нет китайского.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...