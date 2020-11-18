Олигарх Рыболовлев закрыл свой бизнес в Пермском крае

Компания «Пермгеологодобыча», которая планировала добывать алмазы в Прикамье, ликвидируется. Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, возможно, не заинтересован в этом активе, считают эксперты.
«ЗАО „Пермгеологодобыча“ находится в стадии ликвидации», — указано в выписке ЕГРЮЛ. Несколько лет назад компания получила две лицензии на добычу алмазов в регионе, однако к освоению месторождений так и не приступила.
В Приволжскнедрах сообщили газете «Коммерсант», что обе лицензии ЗАО сдало в начале текущего года. Отчетность «Пермгеологодобычи» также свидетельствует о том, что в течение последних нескольких лет компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, пишет издание. Представитель господина Рыболовлева Дмитрий Чечкин воздержался от комментариев по поводу ликвидации «Пермгеологодобычи», указывает газета.
Ранее Рыболовлева задержали в Монако и предъявили обвинение в коррупции и «торговле влиянием» при продаже произведений искусства. Сейчас бизнесмен освобожден, но находится под судебным контролем.