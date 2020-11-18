18 ноября 2020
17 ноября 2020

Олигарх Рыболовлев закрыл свой бизнес в Пермском крае

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Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар, добыча руды, качканарский гок, кгок, карьер, евраз кгок
К освоению месторождений алмазов компания так и не приступила Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело уральского миллиардера Рыболовлева

Компания «Пермгеологодобыча», которая планировала добывать алмазы в Прикамье, ликвидируется. Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, возможно, не заинтересован в этом активе, считают эксперты.

«ЗАО „Пермгеологодобыча“ находится в стадии ликвидации», — указано в выписке ЕГРЮЛ. Несколько лет назад компания получила две лицензии на добычу алмазов в регионе, однако к освоению месторождений так и не приступила.

В Приволжскнедрах сообщили газете «Коммерсант», что обе лицензии ЗАО сдало в начале текущего года. Отчетность «Пермгеологодобычи» также свидетельствует о том, что в течение последних нескольких лет компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, пишет издание. Представитель господина Рыболовлева Дмитрий Чечкин воздержался от комментариев по поводу ликвидации «Пермгеологодобычи», указывает газета.

Ранее Рыболовлева задержали в Монако и предъявили обвинение в коррупции и «торговле влиянием» при продаже произведений искусства. Сейчас бизнесмен освобожден, но находится под судебным контролем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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