Пермское предприятие сменит руководителя

Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов покинет свой пост. Эта ситуация, однако, не приведет к слиянию предприятия с «Уралхимом», как писали СМИ ранее.
«Никакого слияния компаний „Уралхим“ и „Уралкалий“ нет на повестке дня. Действительно, генеральный директор „Уралкалия“ Дмитрий Осипов покинет свой пост, однако он останется в периметре компании и получит новые функции, также он сохранит свой пост в совете директоров компании. Генеральный директор „Уралхима“ Сергей Момцемлидзе останется на своей должности», — сообщил РИА «Новости» Ринат Гизатулин, представляющий интересы предпринимателя Дмитрия Мазепина (основного владельца «Уралхима» и одного из бенефициаров «Уралкалия»). Он уточнил, что о всех изменениях будет сообщать.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мазепин планирует реструктурировать управление своими химическими активами. Сообщалось, что для этого будет создана общая управляющая компания.
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