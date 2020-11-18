18 ноября 2020
17 ноября 2020

Пермскому мэру нашли новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация. Пермь, самойлов дмитрий, приветствие
Источник: мэр Перми Дмитрий Самойлов перейдет на работу в краевое правительство Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов после своей отставки перейдет на работу в краевое правительство, сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией. Предполагается, что Самойлов займет кресло вице-премьера, которое до 16 ноября занимал Антон Клепиков.

«Самойлова планируют назначить на место Клепикова. Это будет сразу, как он уйдет [с поста мэра]», — сообщил URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что переход Самойлова в краевое правительство ожидается в начале декабря.

В пресс-службе правительства Пермского края данную информацию не комментируют. В пресс-службе городской администрации также воздержались от комментариев.

URA.RU рассказывало, что мэр Самойлов в ближайшее время планирует уйти в отставку. Ожидается, что его место займет депутат пермской гордумы Алексей Демкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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