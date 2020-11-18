Пермскому мэру нашли новую должность

Мэр Перми Дмитрий Самойлов после своей отставки перейдет на работу в краевое правительство, сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией. Предполагается, что Самойлов займет кресло вице-премьера, которое до 16 ноября занимал Антон Клепиков.
«Самойлова планируют назначить на место Клепикова. Это будет сразу, как он уйдет [с поста мэра]», — сообщил URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что переход Самойлова в краевое правительство ожидается в начале декабря.
В пресс-службе правительства Пермского края данную информацию не комментируют. В пресс-службе городской администрации также воздержались от комментариев.
URA.RU рассказывало, что мэр Самойлов в ближайшее время планирует уйти в отставку. Ожидается, что его место займет депутат пермской гордумы Алексей Демкин.
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