В городе Шумиха Курганской области демонтировали старую остановку на улице Западной, а через несколько дней поставили другую, но тоже старую. Возмущение местных жителей вызвал и тот факт, что «новый» остановочный павильон установлен некачественно. Местные власти пообещали все исправить в следующем году.
«Установили „новую“ остановку. Старую демонтировали несколько дней назад», — написала жительница Шумихи Галина Никитина на правительственном портале «Обратись». По словам женщины, демонтированную остановку распилили на металлолом. «Старая остановка была не хуже новой. Правда, в прошлом году при урагане ее перевернуло порывом ветра. Но ведь всего-то и надо было только хорошо укрепить ее на бетонном основании», — удивилась она.
Женщина обратила внимание, что у новой остановки так и не выровняли основание: «Оно также лежит с наклоном, и вероятность падения новой остановки весьма велика. Эстетики городу эта остановка не прибавила (откуда вообще это ржавое убожество привезли?), безопасность пассажиров тоже под большим вопросом», — написала жительница Шумихи. Она также обратила внимание на непонятные бугры возле остановки, которые могут помешать пассажирам подниматься в маршрутку. В качестве доказательства женщина прикрепила фотографии новой остановки.
«В весенне-летний период 2021 года будет благоустроена прилегающая территория к установленному остановочному комплексу», — ответили женщине в администрации Шумихинского района. Чиновники пояснили, что за счет дорожного фонда заменяют остановочные комплексы на улицах Белоносова, Советская, Гоголя, Ленина в Шумихе. Демонтированные остановки решили установить в селах или вместо аварийных, расположенных в других районах города: «На улице Западной остановочный комплекс находился в аварийном состоянии».
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