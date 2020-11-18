Студенты не имеют права работать вместо врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты-медики с шестого курса Уральского государственного медуниверситета не понимают, зачем их сорвали с учебы и направили на практику в больницы. По словам студентов, работать самостоятельно они не имеют право, остается только следить за работой медиков, подвергая при этом себя опасности заражения.

«Ездить и собирать мазки вместо медсестер мы не можем, сказали, это не наша работа. Мы также не имеем права принимать пациентов — у нас нет такой квалификации. Просто сидим с терапевтом и медсестрой на приеме и смотрим. Это максимально бессмысленно», — рассказал студент университета, пожелавший остаться неназванным.

Также студенты пожаловались, что тем из них, кто работает медсестрами в ковидных отделениях, предложили уволиться, если это мешает практике. При этом студенты напомнили, что на шестом курсе никогда не было практики. «Это год, когда мы готовимся к ординатуре — и далеко не все планируют быть терапевтами. Курс по коронавирусу мы уже прошли», — отмечают студенты.

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом предложили в качестве комментария использовать высказывание замгубернатора Павла Крекова. Во время брифинга он заявил, что решение о работе в больницах для студентов будет добровольным.

Ранее URA.RU сообщало, что студентов шестого курса вместо учебы обязали бесплатно работать помощниками участковых терапевтов по 8 часов 6 дней в неделю. Они жаловались, что делать это должны бесплатно.