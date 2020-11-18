Путину назвали 10 губернаторов, потерявших контроль над пандемией

В 10 регионах России не хватает мест в больницах для заразившихся коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В десяти регионах России проблема с занятостью коечного фонда стоит острее, чем в остальных. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на соответствующий вопрос главы страны Владимира Путина.

«Чувашия (глава Олег Николаев), Севастополь (Михаил Развожаев), Орловская (Андрей Клычков), Ивановская (Станислав Воскресенский), Пензенская (Иван Белозерцев), Самарская (Дмитрий Азаров), Иркутская (Игорь Кобзев), Омская (Александр Бурков) области, а также Республика Коми (Владимир Уйба), Мордовия (Владимир Волков)», — сказала она.

В ответ на это Путин заявил, что нужно помогать таким регионам. «Кроме того, что нужно напрягать и ругать глав регионов, им еще нужно и помогать. Минздрав работает отдельно с теми регионами, которые нуждаются в поддержке», — заметил он.

Сегодня в России за сутки подтверждено 20 985 новых случаев коронавируса. Из них 24,3% зараженных не имели клинических проявлений болезни.