Нарышкин обвинил США в попытке сорвать перемирие в Карабахе

Сергей Нарышкин считает, что США не интересен мир в Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Запад и Соединенные Штаты пытались уничтожить достигнутое в Карабахе перемирие. Они надавили на чувства армянских и азербайджанских националистов, считает руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз — азербайджанцев и армян», — приводит слова Нарышкина РИА «Новости». Глава разведки объяснил, армянам выставляют мир в Нагорном Карабахе как поражение. Им вбрасывают идею о войне до победного конца. Одновременно с этим, азербайджанцев уверяют, что Россия украла у них победу, считает Нарышкин.

Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября после взаимного обвинения сторон в нападениях. С помощью России Армении и Азербайджану удалось договориться о перемирии. Однако после этого в Армении граждане потребовали отставки премьер-министра, который подписал мировое соглашение, пишет «Ридус».