В миротворческой операции в Карабахе примет участие не только РФ

Помимо российских миротворцев, в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе примут участие вооруженные силы Турции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции», — цитирует РИА «Новости» Алиева. Глава государства выразил надежду, что миротворцы помогут нормализации отношений Армении и Азербайджана.
По словам Алиева, после подписания соглашения о прекращении огня, первой задачей станет открытие главных дорог непризнанной республики. Кроме того, стороны направят все силы на преодоление последствий конфликта.
Решение об отправке в Нагорный Карабах российских миротворцев президент РФ Владимир Путин принял накануне. Согласно подписанному им распоряжению, в зоне конфликта будут размещены 1960 военнослужащих и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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