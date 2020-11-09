09 ноября 2020

В миротворческой операции в Карабахе примет участие не только РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, город шуши
В зону конфликта также прибудут турецкие миротворцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Помимо российских миротворцев, в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе примут участие вооруженные силы Турции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции», — цитирует РИА «Новости» Алиева. Глава государства выразил надежду, что миротворцы помогут нормализации отношений Армении и Азербайджана.

По словам Алиева, после подписания соглашения о прекращении огня, первой задачей станет открытие главных дорог непризнанной республики. Кроме того, стороны направят все силы на преодоление последствий конфликта.

Решение об отправке в Нагорный Карабах российских миротворцев президент РФ Владимир Путин принял накануне. Согласно подписанному им распоряжению, в зоне конфликта будут размещены 1960 военнослужащих и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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