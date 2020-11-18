Назван простой способ убить коронавирус

Жидкость для полоскания рта поможет не заболеть COVID-19, уверяют ученые Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может убить обычная жидкость для полоскания рта. К такому мнению в ходе исследований пришли ученые из Кардиффского университета в Великобритании.

«Наше исследование дополняет публикации о том, что некоторые широко доступные жидкости для полоскания рта и борьбы с заболеванием десен могут деактивировать коронавирус SARS-CoV-2 (а также другие коронавирусы) при тестировании в лаборатории на оборудовании, имитирующем полость рта и носа», — говорится в заявлении автора исследования, вирусолога Ричарда Стантона. Его цитирует РИА «Новости».

Ученый также отметил, что лабораторные исследования показали эффективность некоторых жидкостей для полоскания против коронавируса. Впереди — клинические испытания. Ожидается, что они начнутся в первой половине 2021 года.

«Коронавирусы больше других вирусов и бактерий подвержены разрушению из-за наличия липидной оболочки. В горле человека вирусы вырабатываются постоянно, поэтому важно установить, как долго сохраняется эффект, и может ли (жидкость для полоскания рта, — прим. ред.) помочь сократить передачу вируса, к примеру, при стоматологических процедурах, осмотрах полости рта или краткосрочных контактах», — рассказал вирусолог.

Однако промывать нос и горло следует правильными средствами. Иначе может нарушиться работа слизистой системы, рассказала URA.RU терапевт, семейный доктор и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Юрьевна Романенко.

Всего за пандемию коронавирусом в мире заразилось 55 млн 658 тысяч 576 человек. Умерло — 1 млн 338 тысяч 135 человек, сообщают «Дни.ру».