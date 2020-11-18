Органы опеки лишают тюменского бизнесмена дочери

Первое заявление в прокуратуру было подано еще в августе 2020 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за бездействий органов опеки Тюменский бизнесмен Анатолий Баталов не может воспитывать собственную дочь. Об этом URA.RU рассказал сам Баталов. По его словам, органы опеки не вникают в проблему и дают необъективное заключение, из-за чего суд вводится в заблуждение и выносит решения не в интересах ребенка.

«Отдел опеки, в том числе Алена Рязанова и Наталья Коваль, не защищает интересы детей. К примеру, на наших судебных заседаниях их организация выдала заключение, которое по датам составили раньше чем были обследованы условия содержания ребенка. А ведь этими документами должен руководствоваться суд!» — заявил Баталов и добавил, что из-за этого был вынужден обратиться в областную прокуратуру.

При попытке выяснить, действительно ли Баталов выдвинул обвинения в сторону органов опеки, агентство обратилось в пресс-службу прокуратуры Тюменской области. Там сообщили, что для получения информации по поводу заявления, было бы правильнее обратиться непосредственно к самому Баталову (копия обращение имеется в распоряжении редакции).

Связаться с отделом по опеке, попечительству и охране прав детства URA.RU не удалось. 12 ноября туда был направлен письменный запрос. На момент написания новости, ответ на него не поступил. Ранее агентство писало о том, что бизнесмен Баталов судится с бывшей подругой Александрой Преображенской за право воспитывать их общую дочь, поскольку считает, что мать ребенка с этой задачей не справляется. Кроме этого, Баталов предъявил Преображенской иск в размере 500 тысяч рублей.