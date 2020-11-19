Раскрыт способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

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Ученые также советуют проводить дезинфекцию помещения и бытовых приборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пребывание в хорошо проветриваемой комнате снижает риск заражения COVID-19 на 70%. Об этом говорится в пояснении к фильму «Руки. Лицо. Пространство», которое выпустило правительство Великобритании при участии ученых из Университета Лидса.

«Нахождение в комнате со свежим воздухом может снизить риск заражения частицами более чем на 70%», — пишет Daily Mail со ссылкой на исследование британских ученых. Новый вирус в закрытом помещении может сохраняться несколько часов. Это, как объясняют эксперты, увеличивает риск вдыхания частиц вируса. Специалисты предлагают регулярно проветривать помещения каждые 10-15 минут в течение дня или оставлять окна постоянно приоткрытыми. Также предлагается использовать вытяжки и другие бытовые вентилирующие системы как дополнительный способ избавиться от вируса в закрытых помещениях, проводить дезинфекцию помещения и бытовых приборов.

Ранее сообщалось, что сок черноплодной рябины способен на 97% подавить коронавирус в организме человека всего за пять минут. Гранатовый сок, как выяснили немецкие ученые, обладает таким свойством на 80%,

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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