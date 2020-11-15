15 ноября 2020

Продукт, на 97% убивающий коронавирус, обнаружили ученые

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Комбинат
натуральный гранатовый сок на 80% подавляет коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сок черноплодной рябины способен на 97% подавить коронавирус в организме человека всего за пять минут. Гранатовый сок обладает таким свойством на 80%, сообщают немецкие ученые.

«Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки [при употреблении этих напитков] при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», — говорится в результатах исследования Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма, опубликованных в журнале bioRxiv.

Все натуральные соки, а также зеленый чай способны ослабить заболевание коронавирусом. По их данным ученых, напитки обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус, приводит выводы исследователей Life.ru. Ученые рекомендуют полоскать этими соками горло несколько раз в день, чтобы уничтожить вирусы во рту.

Ранее средством, которое может оказать положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции, назван мелатонин. Это гормон, который ускоряет процесс погружения в сон, а также расслабление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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