Продукт, на 97% убивающий коронавирус, обнаружили ученые

Сок черноплодной рябины способен на 97% подавить коронавирус в организме человека всего за пять минут. Гранатовый сок обладает таким свойством на 80%, сообщают немецкие ученые.
«Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки [при употреблении этих напитков] при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», — говорится в результатах исследования Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма, опубликованных в журнале bioRxiv.
Все натуральные соки, а также зеленый чай способны ослабить заболевание коронавирусом. По их данным ученых, напитки обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус, приводит выводы исследователей
Ранее средством, которое может оказать положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции, назван мелатонин. Это гормон, который ускоряет процесс погружения в сон, а также расслабление.
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