Россияне столкнулись с проблемами при получении ипотеки

Банки отказывают россиянам в получении ипотеки Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банки начали отказывать россиянам в получении ипотеки. В октябре более трети заемщиков столкнулись с отрицательным ответом. Об этом заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Доля положительных решений по обращениям за такими кредитами за месяц упала сразу на 4,3 процентного пункта, до 65,3%», — передает информацию бюро РБК.

Такого числа отказов не было даже весной во время карантина. Сейчас же кредитные организации стали строже оценивать заемщиков. В октябре уровень одобрения по розничным кредитам составил 34%. Это на 0,6 п. п. ниже, чем месяцем ранее. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина объяснила тенденцию тем, что банки опасаются снижения доходов клиентов из-за второй волны COVID. В «Уралсибе», ВТБ и других крупных банках заявили, что кредитная политика не изменилась. Однако они допустили, что на рынке ситуация могла измениться.

Ранее правительство России продлило программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Однако президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила URA.RU, что прежде чем вкладываться в недвижимость, россиянам следует просчитать все риски. По ее мнению, сейчас покупка недвижимости сейчас — не лучший вариант для инвестиций, так как деньги остаются в рубле, а он слишком волатилен.