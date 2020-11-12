Если есть возможность выплачивать ипотеку, жилищные условия надо улучшать, уверена Ирина Радченко Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Прежде чем вкладываться в недвижимость, россиянам следует просчитать все риски. Об этом URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Собеседница агентства посоветовала улучшать жилищные условия, если есть возможность выплачивать ипотеку. Однако считает, что недвижимость сейчас — не лучший вариант для инвестиций, так как деньги остаются в рубле, а он слишком волатилен. «Но как инвестор — большие вопросы. Я как инвестор могу сказать, что Россия для меня, это страна с очень большими рисками и рублем. Эта нацвалюта подешевела за шесть лет на 250%. Какая валюта в мире еще так упала? Как инвестиции, ну так себе, скажу мягко», — объяснила URA.RU Радченко.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости также дала свой прогноз, что будет с ценами на жилье в конце 2020 — начале 2021 года. «Если стагнация, в том смысле, что цены не обвалятся, это будет хорошо. Еще раз хочу подчеркнуть, весь покупательский спрос, который был в этом году — инвестиционный. Это люди затаривались из страха, из жадности, что депозиты их не удовлетворяли. То есть вот эти два тригера, две красные кнопочки уже отыграны», — сказала Радченко.

Ранее правительство России продлило программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Она начала действовать 17 апреля и была рассчитана на срок до 1 ноября. В правительстве отметили, что за полгода было выдано более 230 тысяч кредитов на 669 млрд рублей, пишет RNS.