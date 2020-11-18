В Свердловской области абсолютный рекорд по числу больных COVID

Число заболевших продолжает расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В свердловской области 19 ноября зарегистрировано 369 новых заболеваний коронавирусом, сообщил региональный оперштаб. Эта цифра выше чем вчерашний рекорд по числу заболевших (358 случаев).

«Состояние 470 госпитализированных оценивается как тяжелое, 302 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 202 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1037, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2458», уточнили в штабе. Состояние остальных пациентов, по их данным, удовлетворительное.

За сутки скончалось девять человек, зараженных коронавирусом. Всего умерло 926 свердловчан. За последние сутки выздоровело 371 человек. Общее число выписанных достигло 34 253 жителей региона. Всего сначала пандемии заболело 42 088 свердловчан.