Опального отца Сергия обвинили в оскорблении чувств верующих

Настоятеля Среднеуральского монастыря отлучили от церкви и запретили служить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), настоятеля Среднеуральского женского монастыря, обвинили в оскорблении чувств верующих, психологическом насилии над детьми и сектантстве. Верующие обратились к заместителю генпрокурора РФ Игорю Ткачеву, уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и ее свердловскому коллеге Игорю Морокову с просьбой проверить деятельность Романова.

В заявлении (копия есть в распоряжении URA.RU) упоминаются практики, которые использует Романов. «Нам стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре по отношению к детям применяется насилие, в их присутствии происходит так называемое „изгнание бесов“, при этом психически больные люди кричат, бьются в судорогах, матерятся. <…> У детей формируются неверные психологические и нравственные установки в связи с осуществлением такого рода деятельности. Поскольку мы являемся верующими людьми, подобная информация оскорбляет наши религиозные чувства», — указывают авторы письма.

Сообщения подтверждается ссылками на видео, которые размещены на YouTube-канале представителя экс-схигумена Всеволода Могучева. Романова и Могучева просят привлечь к ответственности, установленной законом, а канал на YouTube закрыть.

В Екатеринбургской епархии отметили, что наслышаны о подобных заявлениях. «Православные верующие с первых дней среднеуральского нестроения действительно обращались и, наверняка, обращаются по сей день в правоохранительные органы с письмами. Людей очень беспокоит сложившаяся ситуация, когда православный монастырь оказался в руках раскольников, а в сети интернет с подконтрольных им ресурсов на Русскую Православную Церковь льются потоки клеветы и оскорблений», — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что проверят сведения в обращении. По его словам, указанные факты «уже являются предметом работы следственного комитета». «Это обращение очередная провокация. Информация изложенная в обращении не соответствует действительности», — заявила Светлана Герасимова, адвокат экс-схиигумена Сергия.