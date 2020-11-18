У челябинских министров появилась новая проблема

Владимир Мякуш посетит заседания комитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У челябинских министров обнаружилась новая проблема в лице председателя заксобрания региона Владимира Мякуша. Спикер ЗСО на этой неделе решил посетить заседание каждого комитета, где выступает профильный министр. Об этом Мякуш сообщил URA.RU, отметив, что на заседании комитета по социальной политики 19 ноября он высказал претензии главе областного минздрава Юрию Семенову.

«Семенов слишком долго зачитывал цифры, хотя тема была очень важная: обеспечение региона лекарственными средствами от коронавируса, — рассказал URA.RU Мякуш. — Я заявил, что выступление нужно делать короче, начинать с проблем и указывать, как эти проблемы решаются». «Доклад был подготовлен на заданную тему. В ходе выступления были заданы вопросы, на которые даны четкие ответы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава.

18 ноября Мякуш побывал на заседании комитета по экологии, где высказал замечания министру Сергею Лихачеву. «В докладе не были указаны проблемы», — пояснил он. «Я обозначил темы, которые значились в повестке. Речь шла о бюджете. Когда меня попросили назвать проблемы, я их назвал», — уточнил URA.RU Лихачев.

В этот же день на заседании комитета по бюджету выступал министр финансов региона Андрей Пшеницын. «К нему особых замечаний не было», — уточнил Мякуш. Спикер добавил, что у него есть претензии и к работе своего аппарата. «Им надо перестраиваться, предупреждать докладчиков, что выступления должны быть короче и по делу», — сказал Мякуш. Спикер ЗСО пояснил свое желание посетить все профильные комитеты необходимостью помочь новичкам.

«Появились новые вице-спикеры комитетов, новые спикеры. Нужно передавать им опыт и учить. Думаю, что имеет смысл организовать для них специальный семинар», — отметил Мякуш. До конца недели спикер побывает на других заседаниях комитета, где будут выступать профильные министры.