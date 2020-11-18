Роспотребнадзор по Свердловской области не считает необходимым проверять наличие отрицательных тестов на коронавирус у людей, которые въезжают в регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. О возможности введения такого ограничения ранее сообщил telegram-канал «Незыгарь».
«Нами рекомендации такого характера не давались», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
Инсайдер в окружении губернатора Евгения Куйвашева назвал инициативу «чушью». Еще один собеседник подчеркнул, что речи о новом локдауне также не идет, так как экономика не выдержит нового жесткого карантина.
Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказывал, что поддержал предложение свердловского губернатора Евгения Куйвашева установить в такси защитные экраны для предотвращения распространения коронавируса. «В наших предложениях этого не было, идею озвучил кто-то из окружения Евгения Куйвашева. В целом мы эту меру поддерживаем»», — сообщил Козловских URA.RU.
«Незыгарь» анонсировал возможность введения новых ограничений. «Российские регионы готовятся в ближайшие дни объявить о новых правилах пересечения границ регионов. В частности, для въезда в другой регион могут начать просить предъявить результат отрицательного теста на ковид, сделанного в течение 48 часов», — отмечается в сообщении.
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