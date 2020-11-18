18 ноября 2020

Закроют ли границы Свердловской области от других регионов. Позиция Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Для поездок между регионами может потребоваться тест на COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор по Свердловской области не считает необходимым проверять наличие отрицательных тестов на коронавирус у людей, которые въезжают в регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. О возможности введения такого ограничения ранее сообщил telegram-канал «Незыгарь».

«Нами рекомендации такого характера не давались», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Инсайдер в окружении губернатора Евгения Куйвашева назвал инициативу «чушью». Еще один собеседник подчеркнул, что речи о новом локдауне также не идет, так как экономика не выдержит нового жесткого карантина.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказывал, что поддержал предложение свердловского губернатора Евгения Куйвашева установить в такси защитные экраны для предотвращения распространения коронавируса. «В наших предложениях этого не было, идею озвучил кто-то из окружения Евгения Куйвашева. В целом мы эту меру поддерживаем»», — сообщил Козловских URA.RU.

«Незыгарь» анонсировал возможность введения новых ограничений. «Российские регионы готовятся в ближайшие дни объявить о новых правилах пересечения границ регионов. В частности, для въезда в другой регион могут начать просить предъявить результат отрицательного теста на ковид, сделанного в течение 48 часов», — отмечается в сообщении.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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