18 ноября 2020

Текслер устроил разнос челябинским дорожникам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел дороги и объекты дорожной инфраструктуры, на которых велись работы в 2020 году. Челябинск , дорога
Текслер потребовал переделать дорогу на «Белый хутор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинской области Алексей Текслер устроил разнос подрядчикам строительства дороги в новый микрорайон «Белый хутор». Замечания он высказал в ходе инспекционной поездки 19 ноября, передает корреспондент URA.RU.

«Я проехал по дороге и не понял, что она новая. Ну куда это годится. Наведите порядок и в будущем чтобы у нас такого не было. Не успели сделать — придется исправлять», — заявил Текслер подрядчикам.

Дороги Челябинск
Новую дорогу подрядчики будут переделывать
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Претензии губернатора коснулись качества дорожного покрытия трассы, которая ведет от Челябинска в новый микрорайон. Данную дорогу строили пять лет. Подрядчики пытались оправдаться, что по новой дороге ездили грузовики и испортили асфальт. Сейчас им предстоит исправить свои недоработки.

Отдельное замечание он сделал по уборке дорог. В социальных сетях было высказано много замечаний. «Город должен быть чистым, — подчеркнул губернатор. — У меня есть данные, кто и сколько сыпал соли. Давайте делать так, как это положено».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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