Границы Курганской области могут закрыть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области обсуждают новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Одна из возможных мер — новые правила пересечения границ региона. Об этом URA.RU рассказал инсайдер знакомый с ситуацией.

«Сейчас власти решают, насколько необходимо ограничить въезд и выезд в регион, и как это отразится на динамике заболеваемости», — отметил инсайдер. Другой источник припомнил эффективность аналогичных мер в начале пандемии и не исключил, что власти вернут ограничения. «Тогда регион закрыли и это дало результат. Если будут пропускать только при наличии отрицательного результата на коронавирус, это может остановить рост заболеваемости», — поделился инсайдер.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU прокомментировали, что все ограничения и меры обсуждаются на заседании штаба по недопущению распространения коронавируса. «Если подобное решение будет принято, то его немедленно опубликуем. Заседание штаба должно быть сегодня», — отметили в пресс-службе правительства.

Обсуждение в регионах России новых ограничительных мер подтверждает и telegram-канал Brief@незыгарь. «Российские регионы готовятся в ближайшие дни объявить о новых правилах пересечения границ регионов. В частности, для въезда в другой регион могут начать просить предъявить результат отрицательного теста на ковид, сделанного в течение 48 часов», — говорится в сообщении.

С 11 апреля в Курганской области действовал режим спецпропусков из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Для заявки на пропуск нужно было отправлять SMS. 19 июня власти отменили большинство ограничений, связанных с въездом в регион.