Мишустин изменил программу развития Курганской области

Михаил Мишустин (справа) расширил программу развития Курганской области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Правительство России обновило индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области, утвержденную в начале года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

«Распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, предполагает расширение территории особой экономической зоны (ОЭЗ) „Курганская“ и мер поддержки бизнеса», — говорится в сообщении. ОЭЗ создается на площадке «Курганмашзавода». В новой редакции программы развития региона предполагается, что эта зона выйдет за пределы предприятия — в нее включат новые участки, расположенные в промышленной зоне Кургана и в селе Иковка Кетовского района. Общая площадь ОЭЗ увеличится до 267,8 га.

С 2021 года право на получение субсидий в рамках программы развития получат не только организации, но и индивидуальные предприниматели. Деньги из федерального бюджета они смогут направить на выплату первоначального взноса по договору лизинга или кредитов, если их цель — внедрение передовых технологий, создание новой продукции или импортозамещающего производства.

Индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области утвердили 25 февраля во время визита Мишустина в Курган, сообщало ранее URA.RU. Среди прочего она предполагает поддержку инвесторов, развитие государственных и частных промышленных парков, создание ОЭЗ с участием Ростеха, развитие фармацевтической промышленности. Такие программы есть только у 10 регионов с самой сложной социально-экономической ситуацией.