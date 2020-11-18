18 ноября 2020

Мишустин изменил программу развития Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, шумков вадим, мишустин михаил
Михаил Мишустин (справа) расширил программу развития Курганской области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Правительство России обновило индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области, утвержденную в начале года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

«Распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, предполагает расширение территории особой экономической зоны (ОЭЗ) „Курганская“ и мер поддержки бизнеса», — говорится в сообщении. ОЭЗ создается на площадке «Курганмашзавода». В новой редакции программы развития региона предполагается, что эта зона выйдет за пределы предприятия — в нее включат новые участки, расположенные в промышленной зоне Кургана и в селе Иковка Кетовского района. Общая площадь ОЭЗ увеличится до 267,8 га.

С 2021 года право на получение субсидий в рамках программы развития получат не только организации, но и индивидуальные предприниматели. Деньги из федерального бюджета они смогут направить на выплату первоначального взноса по договору лизинга или кредитов, если их цель — внедрение передовых технологий, создание новой продукции или импортозамещающего производства.

Индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области утвердили 25 февраля во время визита Мишустина в Курган, сообщало ранее URA.RU. Среди прочего она предполагает поддержку инвесторов, развитие государственных и частных промышленных парков, создание ОЭЗ с участием Ростеха, развитие фармацевтической промышленности. Такие программы есть только у 10 регионов с самой сложной социально-экономической ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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