На ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольгу Ковтун пожаловались прокурору. Как сообщил URA.RU директор «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев, он написал обращение прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой проверить УГМУ на предмет принуждения студентов к бесплатным работам.
«Как стало известно сотрудникам Фонда, в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России издан приказ №401-р от 13.11.2020, которым студентов шестого курса специальности 31.05.01 (лечебное дело) вместо учебы под видом практических занятий обязали бесплатно работать помощниками участковых терапевтов по 8 часов 6 дней в неделю, то есть вести первичный прием в условиях обострения COVID-19», — гласит документ.
По мнению главы фонда, эти требования являются незаконными и подвергают риску жизнь и здоровье студентов. Георгий Соболев полагает, что действия руководства вуза попадают под признаки коррупционного правонарушения, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребления должностными полномочиями» и ст. 286 «Превышение должностных полномочий». Ранее URA.RU писало о скандальном приказе ректора.
Кроме того, в обращении фонда содержится информация о том, что проректор по образовательной деятельности Татьяна Бородулина одновременно является учредителем и руководителем ООО «Будь здоров». Такое совмещение не запрещено рядовым сотрудникам, но Бородулина в отсутствие Ольги Ковтун неоднократно исполняла обязанности главы УГМУ. «Фонд содействия в борьбе с коррупцией» просит прокуратуру проверить УГМУ.
Получить комментарии ректора УГМУ и пресс-службы вуза на момент публикации не удалось: они готовятся к проведению прямого эфира. URA.RU готово предоставить университету возможность высказать свое видение ситуации.
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