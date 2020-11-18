18 ноября 2020

Прокурор проверит уральский вуз из-за жалоб студентов. Их принуждают бесплатно бороться с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, медакадемия
Скандал в УГМУ набирает обороты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольгу Ковтун пожаловались прокурору. Как сообщил URA.RU директор «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев, он написал обращение прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой проверить УГМУ на предмет принуждения студентов к бесплатным работам.

«Как стало известно сотрудникам Фонда, в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России издан приказ №401-р от 13.11.2020, которым студентов шестого курса специальности 31.05.01 (лечебное дело) вместо учебы под видом практических занятий обязали бесплатно работать помощниками участковых терапевтов по 8 часов 6 дней в неделю, то есть вести первичный прием в условиях обострения COVID-19», — гласит документ.

По мнению главы фонда, эти требования являются незаконными и подвергают риску жизнь и здоровье студентов. Георгий Соболев полагает, что действия руководства вуза попадают под признаки коррупционного правонарушения, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребления должностными полномочиями» и ст. 286 «Превышение должностных полномочий». Ранее URA.RU писало о скандальном приказе ректора.

Кроме того, в обращении фонда содержится информация о том, что проректор по образовательной деятельности Татьяна Бородулина одновременно является учредителем и руководителем ООО «Будь здоров». Такое совмещение не запрещено рядовым сотрудникам, но Бородулина в отсутствие Ольги Ковтун неоднократно исполняла обязанности главы УГМУ. «Фонд содействия в борьбе с коррупцией» просит прокуратуру проверить УГМУ.

Получить комментарии ректора УГМУ и пресс-службы вуза на момент публикации не удалось: они готовятся к проведению прямого эфира. URA.RU готово предоставить университету возможность высказать свое видение ситуации.

Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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