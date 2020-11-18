Замгубернатора проговорился о планах на кресло мэра Екатеринбурга

Алексей Орлов может быть назначен на пост мэра в течение ближайших недель Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов подтвердил некоторым представителям окружения информацию о возможном назначении его на пост главы Екатеринбурга, сообщили URA.RU несколько источников во властных структурах. По словам одного из собеседников агентства, Орлов «ожидает, когда решение будет принято официально».

«Алексей Валерьевич не скрывает, что в скором времени может быть назначен на пост мэра — предваряющие такие решения согласования им уже пройдены», — поделился источник. Другой инсайдер, общающийся с Орловым, отметил, что ему «хватит опыта, чтобы справляться с управлением мегаполисом». «Алексей Валерьевич и сам об этом говорит», — рассказал источник.

Сам Алексей Орлов в разговоре с URA.RU напомнил: «Слухи не комментирую и слухами ни с кем из своего окружения не делюсь». «[Те, кто об этом говорят] видимо, псевдоокружение. Не мое точно», — подчеркнул замгубернатора.

Как писало URA.RU, информация о возможной смене руководителя администрации Екатеринбурга обсуждается политической- и бизнес-элитой города на протяжении последних нескольких недель. Наиболее вероятным сменщиком Александра Высокинского на посту мэра называется именно Орлов. Управленцы, заинтересованные в рокировке, анонсируют ее на конец ноября-начало декабря. В то время как губернатор Евгений Куйвашев, по некоторым данным, пока не определился окончательно. В мэрии Екатеринбурга подчеркивают, что руководство города работает в штатном режиме.