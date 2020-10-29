Враги мэра Екатеринбурга пишут сценарий его отставки

Ранее предполагалось, что Алексей Орлов (слева) займет место Александра Высокинского (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оппоненты мэра Екатеринбурга Александра Высокинского прорабатывают сценарий его отставки, которая, по словам собеседников URA.RU, состоится не раньше довыборов в гордуму 22 ноября. Впрочем, губернатор Евгений Куйвашев дает понять некоторым представителям своего окружения, что еще не принял окончательное решение, оставляя за собой последнее слово.

Возможная смена власти в Екатеринбурге — самая обсуждаемая тема среди городской и региональной элит в последние недели. По словам инсайдеров, заинтересованных в таком развитии событий, решение уже принято. В качестве объяснения рокировки приводится союз мэра с полпредством президента России в УрФО, который Куйвашев расценивает как предательство со стороны Высокинского, назначенного по его инициативе в 2018 году.

Оппоненты Александра Высокинского ждут его отставки до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В последнее время губернатору доносили, что мэр в частных разговорах допускал обсуждение планов по смене руководства региона», — делится чиновник из лагеря оппонентов Высокинского, признавая, что главу города, скорее всего, оговаривали. Со слов других источников известно, что губернатор также недоволен постоянными конфликтами между мэрией и гордумой, которые, по его мнению, мэр должен разрешать сам. В качестве третьей причины приводятся сомнения в том, что городской команде можно доверить выборы в Госдуму и заксобрание, намеченные на 2021 год.

Политический блок резиденции губернатора сейчас прорабатывает сюжеты трансфера власти, делится источник. На текущий момент известно лишь одно: если глава Екатеринбурга и покинет свое место, то только через заявление по собственному желанию. По слухам, Куйвашев уже обсудил это с Высокинским. Кроме того, интриганы обсуждают, кто в случае перестановки будет исполнять обязанности главы города, пока новый мэр не вступит в должность (по Уставу это должен быть первый замглавы города, но вариант с Александром Ковальчиком, верным Высокинскому, отметают и рассматривают других замов) и какое место в вертикали власти займет сам градоначальник.

«Как бы то ни было, отставка мэра не произойдет, пока не решится одна интрига», — многозначительно отмечает источник URA.RU в городских структурах власти.

Основным кандидатом на место мэра считается первый замгубернатора Алексей Орлов, доверенное лицо Евгения Куйвашева. И под «интригой» подразумевается, кто заменит его в случае рокировки. «Ответ пока не готов. И Евгений Владимирович в одном из частных разговоров, раздражившись напором подчиненных, дал понять, что еще не принял окончательное решение [отпускать ли Орлова]», — рассказал URA.RU областной чиновник. В то время как сам Орлов в частных разговорах якобы подтверждает желание возглавить город и даже подобрал себе преемника (в лице замгубернатора Сергея Швиндта), делятся его знакомые.

В команде губернатора Орлов, отвечающий за экономику в целом и крупные инвестиционные проекты, является ключевым человеком. Его называют связующим звеном между губернатором и крупными финансово-промышленными группами. Но это — не единственная причина, по которой переход Орлова в мэрию невыгоден для губернатора. «В отличие от Высокинского, на Орлова не получится переложить ответственность за, например, митинги в сквере [у Драмтеатра] или вырубку леса (имеется в виду грядующая вырубка 200 га леса возле Университетского — прим. ред.), если она будет. Потому что Орлов — управленец другого масштаба, второй человек в регионе, входящий в ближний круг губернатора. У них совершенно иные отношения», — объяснил политолог, гендиректор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Алексея Орлова не хотят отпускать в мэрию Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помимо губернатора, идея с назначением Орлова на пост мэра перестала нравиться и депутатскому большинству в гордуме Екатеринбурга, которое с начала работы созыва пытается монетизировать свои мандаты (главным образом через продажу ЕМУП «Водоканал»). Основной причиной конфликта между думой и мэрией считается отказ Высокинского отдавать частным структурам городские предприятия. «Глава [города] неоднократно объяснял, что не готов жертвовать [физической] свободой в интересах какой-то группы, преследующей корыстные цели. У Орлова точно такая же позиция», — описывает ситуацию инсайдер. Именно поэтому и мог возникнуть вариант с бывшим первым вице-мэром Алексеем Кожемяко, допускает статусный депутат.

В разговоре с корреспондентом Алексей Орлов отметил, что не комментирует слухи. Высокинский пока не высказывается о своем будущем. Его пресс-секретарь Анатолий Карманов заявил URA.RU, что городские власти «работают в штатном режиме, не обращая внимания на слухи и домыслы». В департаменте информполитики региона воздержались от комментариев по теме.