Задержание главы района ускорит отставку мэра Екатеринбурга

Задержание Александра Лошакова (второй слева) может ударить по позициям мэра Александра Высокинского (по центру) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дума Екатеринбурга срочно меняет положение о конкурсе на место мэра, начиная таким образом подготовку к смене руководства города. По словам источника URA.RU во властных структурах, такое решение не могло быть принято депутатами без согласования с командой губернатора Евгения Куйвашева. Поэтому собеседники агентства уверены: это недвусмысленная реакция региональных чиновников на задержание главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова сотрудниками УФСБ вечером 12 ноября.

Лошакова подозревают в финансовых махинациях при проведении дорожных ремонтов. По версии следствия, в последние два года подряды получала фирма, близкая к руководству управы. Сами работы при этом якобы выполнялись силами района (ДЭУ), а средства, которые выплачивались частной компании, предположительно, выводились с ее счетов.

Александра Лошакова подозревают в финансовых махинациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, комментируя задержание своего подчиненного, предложил дождаться итогов разбирательства и пообещал помогать следствию. Представители региональных властей пока не высказывались по теме публично.

Во второй половине дня 13 ноября дума Екатеринбурга по команде спикера Игоря Володина изменила уже сформированную повестку заседания комиссии по местному самоуправлению на 18 ноября. Ожидается, что депутаты скорректируют положение о конкурсе на место мэра. Правки, описанные в документе (имеется в распоряжении URA.RU), формальные — это приведение местной нормы в соответствие федеральному законодательству. В частности, указано, что претенденты на мэрство должны обладать управленческим стажем не менее трех лет, а перед регистрацией на конкурс им необходимо предоставить трудовые книжки. Изменения, по информации URA.RU, были разработаны еще в октябре и принимать их по неизвестным причинам не торопились.

Перед корректировкой планов Володин как минимум согласовал свои действия с руководством региона, сообщает источник агентства в областных структурах власти, знакомый с подготовкой подобных решений. «Еще вечером 12 ноября об этом не было ни слова», — рассказывают в окружении спикера.

«Это очень серьезная реакция [региональных властей на задержание Лошакова]. Прямой сигнал, что перестановку начали готовить. Документ необходим, чтобы процедуру избрания нового главы нельзя было обжаловать из-за того, что положение не соответствует федеральному закону», — объяснил замысел властей инсайдер. Впрочем, в разговоре с корреспондентом Володин заявил, что речь идет лишь о формальных поправках. «Вы правда считаете, что столь незначительные изменения необходимо с кем-либо согласовывать? Это бред», — категорично сказал спикер. Руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, который курирует работу гордумы Екатеринбурга, заявил URA.RU, что не знаком с содержанием документа, о котором говорится.

Возможная отставка главы Екатеринбурга обсуждается городским и региональным истеблишментом на протяжении последних нескольких недель. Наиболее вероятным сменщиком Высокинского, к которому, как ранее писало URA.RU, у Куйвашева якобы накопились вопросы, первого замгубернатора Алексея Орлова. Сам глава региона, за которым должно быть последнее слово, по информации агентства, до 13 ноября не озвучивал своему окружению каких-либо решений по этому поводу.

По словам политолога Сергея Мошкина, задержание Лошакова, «безусловно, бьет по репутации администрации и главы». «Претензии к Высокинскому копятся, и об этом начинают говорить во власти — я о таких обсуждениях знаю. Задержание главы Кировского района — это еще один минус Высокинскому», — поделился эксперт, отметив, что готовящееся решение думы может не иметь того значения, какое ему придают. В окружении главы города при этом делают скидку на то, что Лошаков никогда не был членом команды мэра: градоначальник часто критиковал его на совещаниях и несколько раз планировал его отставку. «Если Лошаков действительно не устраивал мэра, он мог давным-давно его сменить. Значит, он его устраивал», — отвечает на это Мошкин.

Александра Лошакова не относят к команде мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов подчеркнул, что в настоящий момент глава Екатеринбурга занят хозяйственными вопросами в штатном режиме. «Как и ранее отмечал Александр Геннадьевич, администрация готова оказать необходимое содействие следствию. Как и все, ждем результатов проверки силовиков. В случае, если будут найдены нарушения, будем исполнять нормы закона», — сказал Карманов.