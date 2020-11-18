Пермский министр ушел из правительства после его обновления

Министр Виктор Рычков вышел на пенсию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министр по делам Коми-Пермяцкого округа (КПО) и глава округа Виктор Рычков покинул должность. Ведомство возглавила Ольга Ельцова, сообщается на сайте министерства.

«16 ноября завершились полномочия главы Коми-Пермяцкого округа-министра Пермского края Виктора Рычкова. Он вышел на пенсию. К временному исполнению обязанностей главы Коми-Пермяцкого округа-министра Пермского края приступила Ольга Ельцова», — информирует пресс-служба ведомства.

Ранее Ельцова возглавляла отдел по работе с территориями министерства по делам КПО. URA.RU писало, что Рычков может покинуть краевое правительство. В обновленном кабинете министров, которое 16 ноября представил губернатор края Дмитрий Махоин, его фамилии не оказалось. Рычков возглавлял министерство по делам по делам Коми-Пермяцкого округа с июня 2012 года.