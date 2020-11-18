18 ноября 2020

Пермский министр ушел из правительства после его обновления

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Виктор Рычков министр по делам Коми округа , рычков виктор
Министр Виктор Рычков вышел на пенсию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Министр по делам Коми-Пермяцкого округа (КПО) и глава округа Виктор Рычков покинул должность. Ведомство возглавила Ольга Ельцова, сообщается на сайте министерства.

«16 ноября завершились полномочия главы Коми-Пермяцкого округа-министра Пермского края Виктора Рычкова. Он вышел на пенсию. К временному исполнению обязанностей главы Коми-Пермяцкого округа-министра Пермского края приступила Ольга Ельцова», — информирует пресс-служба ведомства.

Ранее Ельцова возглавляла отдел по работе с территориями министерства по делам КПО. URA.RU писало, что Рычков может покинуть краевое правительство. В обновленном кабинете министров, которое 16 ноября представил губернатор края Дмитрий Махоин, его фамилии не оказалось. Рычков возглавлял министерство по делам по делам Коми-Пермяцкого округа с июня 2012 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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